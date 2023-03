PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mann bei Einbruchsversuch festgenommen +++ Spielotheken kontrolliert +++ Verletzte bei Unfällen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mann bei Einbruchsversuch festgenommen, Limburg, Zeppelinstraße, Mittwoch, 29.03.2023, 17:40 Uhr

(wie) In Limburg hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen Mann bei einem Einbruchsversuch festgenommen. Gegen 17:40 Uhr wurde ein Unbekannter dabei beobachtet, wie er versuchte in einen ehemaligen Supermarkt in der Zeppelinstraße einzudringen. Eine Streife der Polizei konnte den Mann noch an dem Gebäude festnehmen. Kurioserweise hatte der Mann bereits sein Mobiltelefon und sein Portemonnaie durch eine Öffnung in das Gebäude geworfen. Die Beamten konnten die Gegenstände wieder herausholen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Spielotheken kontrolliert,

Limburg, Innenstadt, Mittwoch, 29.03.2023, 01:30 Uhr bis 02:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat die Polizei in Limburg Spielotheken kontrolliert und mehrere Verstöße festgestellt. Beamte der Polizeistation Limburg betraten ab 01:30 Uhr eine Spielhalle in der Frankenstraße und eine Shisha Bar mit Spielautomaten in der Dr.-Wolff-Straße. Die anwesenden Personen wurden kontrolliert und die Spielautomaten überprüft. In beiden Etablissements stellte die Polizei diverse Verstöße gegen die Spielverordnung fest. Insbesondere die Vorschriften zur Verhinderung des unkontrollierten Spielens oder des gleichzeitigen Spielens an mehreren Geräten wurden missachtet. Vorgeschriebene Aufsichtspersonen mussten ebenfalls von der Polizei beanstandet werden. Entsprechende Anzeigen leiteten die Beamten ein.

3. Verletzter bei Unfall in Hadamar,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Mittwoch, 29.03.2023, 13:05 Uhr

(wie) Am Mittwoch wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Hadamar verletzt. Ein 48-Jähriger stand mit einem Mercedes in einem Baustellenbereich in der Mainzer Landstraße und wollte von dort in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er allerdings einen heranfahrenden Pkw, der von einem 70-Jährigen gefahren wurde. Dieser versuchte noch auf den Gehweg auszuweichen, es kam jedoch zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 70-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.000 EUR.

4. Verletzter bei Unfall zwischen Pkw und Lkw, Weilburg, Limburger Straße, Donnerstag, 30.03.2023, 12:10 Uhr

(wie) Am Donnerstag wurde ein Mann bei einer Kollision seines Pkw mit einem Lkw in Weilburg verletzt. Ein 46-Jähriger befuhr mit einem Lkw die Limburger Straße von der Adelheidstraße kommend in Richtung Kruppstraße. Auf Höhe der Hausnummer 30 fuhr plötzlich eine 24-Jährige mit einem BMW vom Gehweg auf die Fahrbahn, da sie offenbar den herannahenden Lkw übersehen hatte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die Frau leicht verletzt wurde. Nach einer Behandlung im Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell