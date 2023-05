Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann wirft Glasflasche auf Reisenden und schlägt zu - Bundespolizei schreitet ein

Düsseldorf (ots)

Am Hinterausgang des Düsseldorfer Hauptbahnhofs kam es am Dienstagmorgen (30. Mai), um 5.15 Uhr, zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern (32, 42). Dabei wurde der Geschädigte mit Bier übergossen, einer Flasche beworfen und anschließend geschlagen. Bundespolizisten bemerkten die Auseinandersetzung auf den Kameras und schritten ein.

Als Beamte der Bundespolizei anhand von Kameraaufzeichnungen auf die dynamischen Bewegungen am Eingang Bertha-von-Suttner-Platz aufmerksam wurden, eilten sie zum Einsatzort und trennten den 32-jährigen libyschen Tatverdächtigen vom 42-jährigen Deutschen.

Der Tatverdächtige übergoss den Geschädigten zuvor nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Bier und warf ihm die Glasflasche in den Rücken. Der Geschädigte ergriff die Flucht um einer weiteren Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Der aggressive Mann folgte dem 42-Jährigen allerdings in den Hauptbahnhof und schlug ihm ins Gesicht. Zeugen bestätigten den Vorfall.

Der Geschädigte trug Rötungen am Ohr sowie einen zerrissenen Pullover davon. Eine ärztliche Versorgung lehnte der Geschädigte ab. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof wurde er entlassen. Der Tatverdächtige ist bereits in der Vergangenheit wegen Körperverletzungsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

