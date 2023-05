BPOL NRW: Düsseldorf Hauptbahnof - Mann schlägt mit Gipshand zu

Mönchengladbach (ots) - Am Haltepunkt Mönchengladbach Wickrath überfuhr am Sonntagabend (28. Mai), um 22.15 Uhr, ein Regionalexpress 4 einen Metallmülleimer mit Betonsockel. Bislang unbekannte Täter bereiteten dieses Hindernis. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Der Regionalexpress der Linie 4 zog sich Beschädigungen am Unterbau zu, als er den Mülleimer im ...

