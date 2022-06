Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeistation Schortens

Sillenstede (ots)

Sillenstede

ED an/aus Pkw/Sachbeschädigung Am Freitag, 03.06.2022, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 14:40 Uhr, kam es zu einem ED aus Pkw an einem See in Sillenstede/Moorhausen an der Jeverschen Landstraße. Ein 61-jähriger Fahrzeugbesitzer eines BMW Cabriolet parkte seinen Pkw ordnungsgemäß an dem See, um dann mit seinem Hund spazieren zu gehen. Nach der Rückkehr zu seinem Fahrzeug musste der Geschädigte feststellen, dass bisher unbekannte Täter das Heckfenster (Plastik) des Cabriolet-Verdecks (aus Stoff) herausgeschnitten hatten und entwendeten. Aus dem Pkw wurde anschließend ein Deko-Kissen des Fußballvereins "Werder Bremen" von der rückwärtigen Ablage entwendet. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeistation in Schortens unter der Rufnummer: 04461/98493-0 entgegen.

