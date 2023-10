Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Tödlicher Betriebsunfall

Velen-Ramsdorf (ots)

Unfallort: Ramsdorf, Knüverdarp; Unfallzeit: 09.10.23, ca. 17.10 Uhr;

Bei einem Betriebsunfall auf einem Hofgelände am Knüverdarp verstarb am Montag der 66-jährige Landwirt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand führte ein 72-jähriger Velener im Bereich des Fahrsilos mit einem Radlader Verdichtungsarbeiten durch. Er hatte dabei nicht wahrgenommen, dass der 66-Jährige den Bereich betreten hatte, so dass dieser beim Zurücksetzen durch den Radlader erfasst wurde.

Der 66-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. (fr)

