Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße; Unfallzeit: 09.10.23; 08.10 Uhr;

Erheblich unter Alkoholeinfluss stand am Montagmorgen ein Unfallverursacher in Gronau. Der 45 Jahre alte Gronauer hatte gegen 08.10 Uhr die Enscheder Straße aus Richtung Königstraße kommend in Richtung Pfarrer-Reukes-Straße befahren, als er nach links auf die Gegenfahrspur geriet und gegen einen geparkten Pkw fuhr. Der Mann überstand der Unfall ohne Verletzungen, der Sachschaden wird mit ca. 8.000 Euro beziffert.

Da der Gronauer unter Alkoholeinfluss stand, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein und stellte den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. (fr)

