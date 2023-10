Polizei Dortmund

POL-DO: App informiert Gastro-Personal über einen Einbrecher - schnelle Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0954

Ein Einbrecher hebelte in der Nacht zu Montag (9.10.2023) die Eingangstür eines Fast-Food-Restaurants an der Bornstraße in Dortmund auf. Zielstrebig ging er auf die Kasse zu und legte diese im Außenbereich zum Abtransport bereit.

Was der Mann offenbar nicht wusste: Eine Videoanlage filmte nicht nur die Tat, sondern informierte um 00:09 Uhr über eine App auch das Personal des Restaurants. Zwei Angestellte hielten sich zu diesem Zeitpunkt in einer weiteren Filiale auf und fuhren zum Tatort, um die App-Information zu überprüfen. Sie trafen den Einbrecher an und konnten ihn festhalten.

Der 20-Jährige mit Wohnsitz in Dortmund wehrte sich dagegen und leistete auch bei der Festnahme durch die Polizei noch Widerstand - erfolglos. Der Tatverdächtige führte Drogen mit sich. Bereits am 7. Oktober 2023 fiel er durch einen Einbruch auf.

Die Kriminalpolizei ermittelt (Einbruch, versuchte Körperverletzung, Widerstand, Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz). Er wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

