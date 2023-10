POL-DO: Auto prallt gegen Baum - zwei Insassen leicht verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0951 Offenbar war es das Ende eines illegalen Kfz-Rennens zwischen zwei jungen Männern: Auf der Borker Straße sind in der Nacht zu Sonntag (8. Oktober) zwei Autos kollidiert. Eines der beiden geriet dadurch in Brand. Die an dem mutmaßlichen Rennen unbeteiligte junge Fahrerin wurde ...

mehr