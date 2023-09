Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, schwerer Verkehrsunfall,eine Person tödlich verletzt

Steinfurt (ots)

Eine Person tödlich verletzt Heute (Freitag, 15.09.23) ereignete sich auf der Altenberger Straße zwischen Laer und Altenberge ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter wurde tödlich verletzt. Ein 27-jähriger Mann aus Münster befuhr mit seinem Transporter Peugeot Expert die Altenberger Straße in Fahrrichtung Laer. Aus Richtung Laer kam ihm ein 66-jähriger Fahrer eines Wohnmobils der Marke Citröen entgegen. Nach ersten Ermittlungen geriet der Münsteraner in Höhe der Altenberger Straße 2 mit seinem Transporter in den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit dem Wohnmobil zusammen. Durch die Kollision wurde der 27-Jährige tödlich verletzt. Die Insassen des Wohnmobils, der 66-Jährige und seine Ehefrau, wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, zur Unfallursache und zur Schadenshöhe dauern an. Die Unfallaufnahme wurde durch Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt. Die Altenberger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt

