Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Viehdiebe stehlen Kühe aus Gehege in der Bauerschaft Oster

Ochtrup (ots)

Aus einem Vieh-Gehege eines landwirtschaftlichen Hofs in der Bauerschaft Oster haben unbekannte Täter mehrere Kühe und Kälber gestohlen. Das Gehege - auch Pferche genannt - befindet sich an einem Feld in der Nähe des Hofs an der Anschrift Oster 123. Die Unbekannten entwendeten die insgesamt 29 Tiere zwischen Dienstag (12.09.23) gegen Mitternacht und 08.00 Uhr am Mittwochmorgen (13.09.23). Der Geschädigte machte sich zunächst selbstständig auf die Suche nach den Tieren - jedoch ohne Erfolg. Es besteht der Verdacht, dass die Tiere mit einem Tiertransporter abtransportiert wurden. Die Polizei ermittelt im Fall dieses Viehdiebstahls. Hinweise von Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, nimmt die Wache in Ochtrup entgegen unter 02553/9356-4155.

