Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Rheine (ots)

Am Mittwoch (13.09.) hat sich gegen 07.25 Uhr auf der Salzbergener Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die 51-jährige Fußgängerin ging von der Forckenbeckstraße, in Höhe des Alten Friedhofs in Richtung der Bushaltestelle an der Salzbergener Straße. Dort kam es zur Kollision mit einem in Richtung Salzbergen fahrenden Radfahrer. Sowohl die Frau als auch der Radfahrer stürzten. Der Radfahrer stand nach dem Sturz auf, entschuldigte sich kurz bei der Frau und fuhr dann weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Frau zog sich bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Radfahrer geben können. Dieser trug eine Brille und war mit einer roten Jacke bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell