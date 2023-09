Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Fahrschule, Fenster beschädigt

In die Büroräume einer Fahrschule an der Wilhelmstraße/Ecke Oststraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag (12.09.23) eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.30 Uhr am Vorabend und 07.00 Uhr am Dienstagmorgen. Die Täter beschädigten ein Fenster im Erdgeschoss und verschafften sich so Zutritt. Sie durchsuchten mindestens einen Schrank. Offenbar wurde nichts entwendet. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren 05451/591-4315.

