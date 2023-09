Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 11-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt, Kollision mit Pkw

Rheine (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es auf der Straße Diekbrede am Dienstagmorgen (12.09.) gekommen. Ein 11-jähriges Kind wurde dabei leicht verletzt. Ein 51-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit seinem Audi Q5 auf der Straße Diekbrede in Fahrtrichtung Osnabrücker Straße. In Höhe der Hausnummer 18 kam es dann zur Kollision mit dem Mountainbike des 11-jährigen Jungen aus Rheine, der die Straße überqueren wollte. Dabei zog sich der 11-Jährige leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell