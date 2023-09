Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, 17-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Horstmar (ots)

Auf einem Wirtschaftsweg zwischen Horstmar und Schöppingen ist es am Montag (11.09.) um 19.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 17-Jährige aus Schöppingen verletzte sich dabei schwer. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 17-jährige mit einem Kleinkraftrad auf einem Wirtschaftsweg im Bereich Schöppinger Berg abwärts. In Höhe der Anschrift Haltern 3 kam sie dann aus noch ungeklärter Ursache ins Rutschen, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Schöppingerin wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kleinkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt etwa 500 Euro.

