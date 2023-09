Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Goldstraße, Ecke Meteler Stiege aufgehebelt. So gelangten sie in der Zeit zwischen Donnerstag (07.09.23), 17.00 Uhr und Samstag (09.09.23), 08.30 Uhr in das Haus. Die Täter öffneten auf der Suche nach Diebesgut zahlreiche Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Allein der an der Tür entstand Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

