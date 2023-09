Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nordwalde (ots)

Am Freitag (01.09.2023) kam es gegen 14.10 Uhr am Weidkamp zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Radfahrer und einer 57-jährigen Pedelec-Fahrerin. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr das Kind auf der Straße Weidkamp aus Richtung Amtmann-Daniel-Straße kommend in Fahrtrichtung Kohkamp. Die Pedelec-Fahrerin kam dem 12-Jährigen dort in entgegengesetzter Fahrtrichtung entgegen. Es kam zur Kollision der Unfallbeteiligten, die dabei beide verletzt wurden. Die 57-Jährige hat die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne zuvor umfänglich ihren Feststellungspflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Eine etwa 25 bis 30 Jahre alte, schlanke Frau, die beigefarbend gekleidet war, soll den Unfall beobachtet haben. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Greven zu melden, Telefon 02571-928-4455.

