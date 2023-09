Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Bauzaun auf Straße geschoben

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben an der Einmündung An der Reichsbahn/Bockradener Straße an einer Baustelle am Dienstagabend (12.09.) einen Bauzaun auf die Straße geschoben. Ein Zeuge meldete sich gegen 23.25 Uhr bei der Polizei. Er hatte gesehen, wie zwei unbekannte Personen die Baustellenabsperrung auf die Straße zogen. Ein Befahren der Straße war dadurch nicht mehr möglich. Aufgrund der Dunkelheit war der Bauzaun auf der Straße schlecht zu erkennen und stellte eine Gefahr für den Verkehr da. Die Unbekannten sind anschließend in Richtung Friedhof gelaufen. Sie werden wie folgt beschrieben: Beide männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Einer der beiden Unbekannten trug schwarze Adidas-Bekleidung, die zweite Person trug einen weißen Pullover. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise auf die beiden unbekannten Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

