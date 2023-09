Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Geldübergabe nach Betrug verhindert

Greven (ots)

In Greven hat die Polizei durch ein schnelles Eingreifen verhindert, dass ein älteres Ehepaar um seine Ersparnisse gebracht wird. Dabei half eine aufmerksame Zeugin. Diese wählte am frühen Montagabend (11.09.23) den Polizeinotruf. Der Grund: Ihre Nachbarin war zu ihr gekommen und hatte davon berichtet, dass ihr Mann soeben zu einer Bankfiliale gefahren sei, um eine große Summe Geld abzuheben. Zuvor habe ein "Polizeibeamter" angerufen, der das Ehepaar aufgefordert hatte, das Geld "in Sicherheit zu bringen". Die Zeugin erkannte den Betrug - die Masche "falscher Polizeibeamter" - sofort und alarmierte die echte Polizei. Die Beamten machten sich auf die Suche nach dem Ehemann, da nicht klar war, zu welcher Bank er gefahren war. Am Ende hob der Geschädigte das Geld zwar vom Konto ab. Aber gemeinsam mit den Einsatzkräften konnte die fünfstellige Summe umgehend wieder eingezahlt werden - dank der sehr aufmerksamen Zeugin. Es entstand kein Sachschaden. Bei einem späteren Anruf der Betrüger, gaben die Eheleute an, dass sie bereits Anzeige bei der Polizei erstattet hätten. Daraufhin wurde das Gespräch sofort beendet.

