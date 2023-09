Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, eine Person leicht verletzt

Steinfurt (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 115.000 Euro ist die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (12.09.) auf dem Mesumer Damm. Von St. Arnold kommend fuhr ein Traktor gegen 07.50 Uhr in Fahrtrichtung Burgsteinfurt. Dahinter fuhren fünf Pkw. Ein 22-jähriger Mann aus Rheine setzte mit einem Mercedes AMG zum Überholen der insgesamt sechs Fahrzeuge an. Ersten Ermittlungen zufolge bremste er in Höhe des Fahrzeugs ab, das hinter dem Traktor fuhr, weil dieses Fahrzeug ebenfalls zum Überholen ansetzen wollte. Dadurch kam der Mercedes ins Schleudern und der Fahrer lenkte gegen. Dabei kollidierte er mit dem Hinterreifen des Traktors, wurde nach links in den Graben geschleudert und kam auf dem Acker zum Stehen. Der 22-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Alle anderen Personen blieben unverletzt. Der Mesumer Damm war für die Zeit der Unfallaufnahme für knapp drei Stunden für den Verkehr komplett gesperrt.

