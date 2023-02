POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Vollsperrung B 271 nach Verkehrsunfall

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 14.02.2023 gegen 08:30 Uhr wurde ein brennender PKW in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim gemeldet. Ein 39-Jähirger befuhr mit seinem Chevrolet Captiva die Sonnenwendstraße, als er plötzlich Rauch feststellen konnte. Das Fahrzeug hatte sich nach ersten Ermittlungen vermutlich aufgrund eines technischen Defektes selbst entzündet. Die freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter ...

