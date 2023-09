POL-ST: Laer, Unfall mit zwei Verletzten, Motorrad kollidiert mit Pkw

Ibbenbüren (ots) - In die Büroräume einer Fahrschule an der Wilhelmstraße/Ecke Oststraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag (12.09.23) eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.30 Uhr am Vorabend und 07.00 Uhr am Dienstagmorgen. Die Täter beschädigten ein Fenster im Erdgeschoss und verschafften sich so Zutritt. Sie durchsuchten mindestens einen Schrank. Offenbar wurde nichts entwendet. Die ...

