Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Interkommunaler Trainingstag am Institut der Feuerwehr in Münster

Sonsbeck (ots)

Samstag, 06.05.2023 - Am vergangenen Wochenende machten sich rund 50 Mitglieder der Feuerwehren aus Alpen, Sonsbeck und Xanten um 06:30 Uhr mit mehreren Löschfahrzeugen auf den Weg zum Institut der Feuerwehr, kurz IdF, in Münster.

Am IdF befindet sich eine große Übungshalle, in der eine Vielzahl verschiedener Einsätze realitätsnah nachgestellt und geübt werden können.

Vor Ort wurden die Kameradinnen und Kameraden von drei Ausbildern des IdF in Empfang genommen, bevor es direkt in die ersten Übungen ging. Sowohl Brandeinsätze als auch die technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen wurden auf dem Gelände in verschiedenen Szenarien abgearbeitet. Durch die Anlagen zur Vernebelung und Brandsimulation sowie die verschiedenen Gebäudetypen am IdF konnte dabei ein Realitätsgrad erreicht werden, wie es in der feuerwehrinternen Fortbildung nur selten möglich ist.

Nach jeder Übung gab es eine ausführliche Nachbesprechung, sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele neue Impulse in die jeweilige Einheit mitnehmen konnten.

Den Abschluss bildete eine große Übung, in der alle Einsatzkräfte aus allen drei Feuerwehren gemeinsam eingesetzt wurden. Hier zeigte sich, dass auch diese Zusammenarbeit funktioniert, wenngleich sie in dieser Größenordnung im täglichen Einsatzgeschehen glücklicherweise nur sehr selten vorkommt.

Die Feuerwehren möchten sich an der Stelle auch noch einmal bei EDEKA Lurvink und der Bäckerei Büsch bedanken, die kostenlos die Verpflegung der Einsatzkräfte zur Verfügung stellten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck