Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstand gegen Bundespolizisten in Oberhausen Hauptbahnhof

Oberhausen (ots)

Ein Mann (18) versuchte sich am Mittwochabend (19. Juli) einer polizeilichen Kontrolle der Bundespolizei im Oberhausener Hauptbahnhof zu entziehen. Er schlug und trat auf die Beamten ein. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

In der Vorhalle des Hauptbahnhofs Oberhausen wurde der 18-jährige Deutsche durch die eingesetzten Bundespolizisten angesprochen. Eine Reaktion erfolgte nicht. Die Beamten hielten den jungen Mann an und forderten ihn auf sich auszuweisen. Auch hier stellte er sich quer und gab an, keinen Ausweis mit sich zu führen. Zu mündlichen Angaben war er ebenfalls nicht bereit.

Eine 15-köpfige Personengruppe solidarisierte sich mit dem 18-Jährigen, sodass eine Durchsuchung vor Ort nicht stattfinden konnte und er der Wache zugeführt werden sollte. Dies versuchte er durch eine Flucht zu verhindern. Als sie den unkooperativen Mann festhielten, schlug er einem Beamten mit der Faust in den Magen und versuchte ihn zudem am Kinn zu treffen. Der Schlag gegen das Kinn traf allerdings die Body Cam der Beamten, welche zu Boden fiel und beschädigt wurde.

Unter erheblichem Widerstand wurde der Mann auf die Dienststelle gebracht. Während der Mitnahme schlug und trat er weiter um sich. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung ermittelt. Die eingesetzten Beamten waren weiterhin dienstfähig. Mit einem Platzverweis wurde er von der Wache entlassen.

