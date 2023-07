Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aggressiv mit 2,5 Promille: Bundespolizei nimmt Mann in Gewahrsam

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

Gestern (19. Juli) waren Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Siegen mehrfach wegen eines 32-Jährigen im Einsatz. Nachdem der alkoholisierte Mann zunächst jede Hilfe verweigerte, nahmen ihn die Beamten kurze Zeit später in Schutzgewahrsam.

Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr waren Bundespolizisten in Siegen nach Meldung über eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person im Einsatz. Der Deutsche lehnte jedoch ihre Hilfe und eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ab. Nur 30 Minuten später pöbelte der Mann mit nacktem Oberkörper und erhobenen Fäusten Passanten und Reisende an. Die Streife der Bundespolizei begleitete den Renitenten daraufhin zur Wache und führte einen Atemalkoholtest durch. Mit einem Wert von ca. 2,5 Promille nahmen sie den Wohnungslosen in Gewahrsam.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell