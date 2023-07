Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 520 Gramm Kokain und 460 Gramm XTC-Tabletten auf der BAB A 3 sicher

Kleve - Emmerich (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte bereits am Freitag, 7. Juli 2023 um 9:15 Uhr, auf der Bundesautobahn A 3 an der Anschlussstelle Emmerich zwei Deutsche im Alter von 18 und 24 Jahren. Die Männer reisten in einem in Günzburg zugelassenen BMW aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Bei der Kontrolle machten sowohl der Fahrer und sein Beifahrer widersprüchliche Angaben zu Ihrer Reise. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Beamten unter dem Beifahrersitz in einer Plastiktüte 520 Gramm Kokain und 460 Gramm Ecstasy-Tabletten auffinden und sicherstellen. Die Beschuldigten wurden daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel beträgt 50.000 EUR. Beide Personen befinden sich derzeit auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

