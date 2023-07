Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet drei Personen am Mittwoch

Düsseldorf (ots)

Gleich drei zur Festnahme ausgeschriebene Personen verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ab dem gestrigen Mittwochnachmittag (19.07.2023).

Zu Beginn stellten die Bundespolizisten einen deutschen Staatsangehörigen fest, welcher sich auf der Einreise eines Fluges aus Tunis befand. Während der grenzpolizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den 41-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt vorlag. Dieser wurde im Mai dieses Jahres wegen des Verdachts der Geldwäsche sowie der Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte erlassen. Der in Linnich lebende Mann wurde festgenommen und im Laufe des darauffolgenden Tages beim zuständigen Amtsgericht dem Haftrichter vorgeführt.

Mittwochnacht kontrollierten die Beamten dann einen 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der sich zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Pristina/Kosovo vorstellte. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Bochum gesucht wurde. Bereits im Oktober 2021 hatte diese einen Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den im Dezember 2020 Verurteilten erlassen. Die Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro konnte von dem in Bergneustadt lebenden Mann vor Ort bei der Bundespolizei nicht beglichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 180 Tagen nicht abgewendet werden. Er wurde daher durch die Bundespolizei an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

Zeitgleich kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen einer Terminalstreife im öffentlichen Bereich des Flughafens einen türkischen Staatsangehörigen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 49-Jährige von der Staatsanwaltschaft Duisburg gesucht wurde. Nur wenige Tage zuvor hatte diese einen Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen in 18 Fällen, Betruges und Hausfriedensbruch gegen den im August 2022 zu sechs Monaten Freiheitsstrafe Verurteilten erlassen. Auch dieser in Duisburg lebende Mann wurde an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

