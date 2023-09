Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, 14-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt, Kollision mit Auto

Neuenkirchen (ots)

Bei einem Unfall ist am Donnerstagmorgen (14.09.23) gegen 7.15 Uhr ein 14-jähriger Pedelec-Fahrer aus Neuenkirchen leicht verletzt worden. Eine 21-jähriger Autofahrerin aus Neuenkirchen fuhr zu der Zeit mit einem schwarzen Renault Clio auf der Mesumer Straße aus Richtung Neuenkirchen kommend in Fahrtrichtung B70. Dann bog die 21-Jährige nach links in die Straße Holtstiege ab. Dabei übersah sie offenbar den 14-Jährigen. Dieser kam aus der Holtstiege aus Fahrtrichtung Rheine und fuhr in Richtung Mesumer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

