POL-WHV: Brand auf Flugplatz Wangerooge

Wangerooge (ots)

Am Montag, 21.08.23, um 10:33 Uhr, kam es zu einem Brand auf dem Gelände des Flugplatzes Wangerooge. Nach bisherigen Erkenntnissen überhitzte in einer Garage ein Reifendruck-Kompressor und entfachte den Brand. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein Feuerwehrmann musste sich allerdings mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation im Anschluss in medizinische Behandlung begeben. Die vier Mitarbeiter der betroffenen GmbH sowie ca. 10-15 anwesende Fluggäste waren zuvor aus einem angrenzenden Nebengebäude evakuiert worden und blieben unversehrt. Der Flugbetrieb konnte zwischenzeitlich wiederaufgenommen werden.

