Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 18.-20.08.2023

Varel (ots)

Diebstahl aus Personenkraftwagen Varel - Am Freitagvormittag, in der Zeit von 08:30 bis 09:00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter bei einem auf einem Privatgrundstück an der Straße Zum Jadebusen Ortsteil Dangastermoor parkenden Pkw Ford Kuga eine Scheibe ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitzt abgelegte Computerspielekonsole samt Zubehör. In diesen Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich davor, Wertgegenstände - sichtbar oder nicht sichtbar - in Pkw zu hinterlassen! Sachbeschädigung an Pkw/ Umstoßen einer Dekomauer Bockhorn - Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter den Lack eines auf dem Parkplatz des Baufachmarktes an der Uhlhornstraße parkenden Pkw Kia Sorento, Farbe schwarz, aus dem Zulassungsbezirk Brake und stießen darüber hinaus eine Dekomauer um. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Sachbeschädigung an Pkw Varel - In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 17:00 Uhr bis Freitagmorgen, 07:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter von einem an der Obernstraße parkenden Pkw BMW, 3er-Reihe, Farbe schwarz, aus dem Zulassungsbezirk Friesland den rechten Außenspiegel ab. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Verkehrsunfall mit verletzter Person Zetel - Am Freitagnachmittag, 14:45 Uhr, geriet der Pkw Opel Meriva einer 34-jährigen Frau aus Friedeburg auf dem Parkplatz eines örtlichen Discounters an der Neuenburger Straße gegen einen Betonpfeiler. Dabei zog sich die Fahrzeug-Führerin leichte Verletzungen zu. Weiterhin entstand Sachschaden. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Zwischen Neuenburg und Zetel Am frühen Sonntagmorgen befährt ein 20-Jähriger Mann aus Zetel alleine die Zeteler Straße mit seinem Pkw Mazda in Richtung Zetel. Zwischen Neuenburg und Zetel kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Infolgedessen wird der Pkw über die Straße geschleudert und stößt auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite seitlich gegen einen Baum. Der Mann wird im Pkw eingeklemmt. Eine aufmerksame Bürgerin bemerkt die Trümmerteile auf der Fahrbahn und informiert die Rettungskräfte. Die Feuerwehr aus Zetel und Neuenburg trifft vor Ort ein und befreit den Mann aus seinem Pkw. Der Mann wird schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei dem Pkw entsteht Totalschaden. Die Polizei Varel ermittelt nun die Unfallursache. Für die Dauer der Unfallaufnahme der Polizei und des Abschleppvorgangs wird die Zeteler Straße in Höhe des Unfallortes vollständig gesperrt.

