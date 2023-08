POL-WHV: Trotz Hausverbot die Tankstelle betreten und unbezahlten Alkohol konsumiert

Varel (ots) - Diebstahl aus Personenkraftwagen Varel - Am Freitagvormittag, in der Zeit von 08:30 bis 09:00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter bei einem auf einem Privatgrundstück an der Straße Zum Jadebusen Ortsteil Dangastermoor parkenden Pkw Ford Kuga eine Scheibe ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitzt abgelegte Computerspielekonsole samt Zubehör. ...

