POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec-Fahrer schwer verletzt, Alleinunfall

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Alleinunfall am Riesenbecker Postweg in Schierloh ist ein Pecelec-Fahrer schwer verletzt worden. Der 69-Jährige aus Ibbenbüren fuhr am Donnerstagabend (14.09.23) gegen 19.00 Uhr auf der Straße in abschüssiger Richtung. Dann kam er aus bisher ungeklärter Ursache etwa auf Höhe der Autobahnbrücke nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei war eingesetzt. Angaben zu einem Sachschaden liegen nicht vor.

