POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der Sonnenstraße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0948 Ein Betrüger hat eine 90-jährige Dortmunderin am Montag (2. Oktober) in ihren eigenen vier Wänden bestohlen. Die Polizei warnt vor den Maschen dieser Kriminellen und sucht noch Zeugen. Gegen 11.15 Uhr hatte es an der Haustür der Frau in der Joseph-Cremer-Straße geklingelt. Als ...

mehr