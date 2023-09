Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Grefrath-Oedt (ots)

Am 03.09.2023 hat es gegen 22.45 Uhr einen räuberischen Diebstahl auf der Mühlengasse in Oedt gegeben. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger schlug die Heckscheibe eines dort geparkten Autos ein und entwendetet daraufhin eine Tasche mit mehreren tausend Euro Bargeld aus dem Pkw. Zeugen beobachteten wie der Tatverdächtige daraufhin mit einem Roller floh. Die Zeugen versuchten, den Unbekannten mit dem Roller aufzuhalten, ohne dass dieser sein Fahrzeug stoppte. Auf Grund dessen wurden die Zeugen leicht verletzt. Laut Beschreibungen war der Täter männlich, circa 45 Jahre alt, etwa 1.85 Meter groß und stämmig. Ein Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Kripo bittet um Zeugen. Falls Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (861)

