POL-VIE: Kempen: Radfahrerin stürzt auf Feldweg - Schwer verletzt

Kempen (ots)

Am 03.09.2023 hat es gegen 12.45 Uhr einen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin auf dem Kaatsweg in Kempen gegeben. Eine 68-jährige Tönisvorsterin fuhr mit ihrem Fahrrad auf einem dortigen Feldweg und kam aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Auf Grund dessen stürzte die 68-Jährige. Mit einem Rettungswagen wurde sie schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Falls Sie Angaben zu dem Unfall geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (860)

