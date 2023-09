Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließendem Verkehrsunfall und einer erfolgreichen Fahndung kam es Montag, 18. September 2023, im südlichen Stadtgebiet von Gelsenkirchen. Eine Streifenbesatzung wollte gegen 0.10 Uhr einen schwarzen Skoda zwecks einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Chaudronstraße anhalten. Trotz erkennbarerer Anhaltesignale fuhr der zunächst unbekannte Mann weiter, beschleunigte sein Auto über zahlreiche innerstädtische Straßen und missachtete mehrere rote Ampeln. Auf der Rotthauser Straße bog der Flüchtende links in die Zeppelinallee ab, fuhr auf den Gehweg, kam zum Stehen und kollidierte bei der weiteren Flucht mit dem Streifenwagen, der ihn verfolgte. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden. Die Beamten wurden nicht verletzt. Die Verfolgungsfahrt wurde durch den Unfall zunächst abgebrochen. Im Rahmen der folgenden Fahndung wurde der schwarze Skoda erneut gesichtet und schließlich parkend in der Nähe der Halteranschrift aufgefunden. Ermittlungen an dieser Anschrift ergaben, dass es sich bei dem Halter mutmaßlich auch um den Fahrzeugführer der Verfolgungsfahrt handelt. Dem 38-Jährigen aus Gelsenkirchen, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurden zwei Blutproben entnommen, gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. Auch der Skoda wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

