Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel

Gelsenkirchen (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Freitag, 15. September 2023, um 16 Uhr einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Willy-Brandt-Allee/Adenauerallee in Erle verursacht zu haben. Die zur Hilfe gerufenen Polizeibeamten hatten bei dem Mann den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein entsprechend durchgeführter freiwilliger Vortest war positiv und zeigte den Konsum von Kokain, Cannabis und Amphetamin an. Die Beamten brachten den Mann daraufhin zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Zudem konnte der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bis zur Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro nahmen die Polizisten den Mann fest, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Unfall entstand lediglich Sachschaden.

