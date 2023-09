Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann fährt betrunken zur Wache und beleidigt Beamte

Gelsenkirchen (ots)

Schon der Weg zur Wache war eine Straftat. Ein 36 Jahre alter polnischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland kam am Samstagabend, 16. September 2023, um 20.10 Uhr mit seinem Auto zur Polizeiwache an der Wildenbruchstraße in Bulmke-Hüllen und wollte mit der Polizei über familiäre Probleme sprechen. Er steuerte ohne Licht den Parkplatz vor der Wache an und gab sofort an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Gegen diese widersetzte sich der Mann vehement. Er beleidigte die Polizisten und sperrte sich gegen die Maßnahmen. Der 36-Jährige wurde schließlich fixiert und zur Gemütsberuhigung in das Gewahrsam gebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell