Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der "Untere Hauptstraße"- rund 10.000 Euro Blechschaden (09.05.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Rund 10.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagvormittag, gegen 11.45 Uhr, im Einmündungsbereich der "Untere Hauptstraße" und der Holzhauser Straße passiert ist. Eine 67-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war auf der Holzhauser Straße vom Kreisverkehr herkommend in Richtung "Untere Hauptstraße" unterwegs. Beim Einfahren in die "Untere Hauptstraße" prallte die Frau mit einem Opel Astra einer 47-Jährigen zusammen, die auf der vorfahrtsberechtigten "Unteren Hauptstraße" fuhr. An den Wagen entstand laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von je 5.000 Euro.

