POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Fahrer eines Leichtkraftrades bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am frühen Montagnachmittag an der Einmündung des Römerweges auf die Kolbinger Straße (Landesstraße 443) am Ortseingang von Mühlheim gekommen. Gegen 13 Uhr wollte ein 87-Jähriger mit einem Audi A4 vom Römerweg nach links auf die bevorrechtigte Kolbinger Straße in Richtung Mühlheim abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Leichtkraftrad, dessen Fahrer hinter mehreren Fahrzeugen auf der Kolbinger Straße ebenfalls in Richtung Mühlheim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Biker auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 16-Jährige musste später im Klinikum Tuttlingen ambulant behandelt werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mühlheim, Tel.: 07463 9961-0, in Verbindung zu setzen.

