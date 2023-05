Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Bundesautobahn A81, Lkr. Tuttlingen) Mit hochwertigem Elektroporsche auf nasser Fahrbahn in die Leitplanken gekracht - 120.000 Euro Schaden

Geisingen, Bundesautobahn A81, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein total beschädigter Porsche Taycan mit Elektroantrieb und knapp über 120.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagabend auf der Bundesautobahn A81 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Geisingen passiert ist. Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit einem hochwertigen Porsche Taycan auf der A81 zwischen dem Autobahnkreuz Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen in südlicher Richtung. Kurz vor der Anschlussstelle Geisingen verlor der Mann infolge einer nicht an die zu dieser Zeit regennassen Fahrbahn angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über den Porsche. Der Wagen brach aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Außenschutzplanken. Im weiteren Verlauf schleuderte der Porsche über beide Fahrspuren, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und blieb dann total beschädigt auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Geisingen stehen. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war auch die Feuerwehr Tuningen mit zwei Fahrzeugen und 23 Mann eingesetzt. Während der Bergung des mit rund 120.000 Euro total beschädigten Autos durch einen Abschleppdienst musste die Fahrspur der Autobahn in Richtung Singen vorübergehend gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell