POL-PDWIL: Gerolstein - K33 Führen eines Kleinkraftrades unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots) - In den späten Abendstunden des 31.12.2022 setzten unbekannte Personen eine Box mit 2 Jungkatzen neben dem Imbiss "Futterkrippe" in Gerolstein aus. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

