Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall mit rund 9000 Schaden

Frittlingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 9000 Euro Sachschaden an einem Nissan X-Trail und an einem Mercedes Sprinter sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmittag, kurz vor 12 Uhr, auf der Steigstraße passiert ist. In der Absicht, nach links abzubiegen, fuhr ein 40-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf der Steigstraße zu weit links. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Nissan, dessen 43-jähriger Fahrer von der Ortsmitte kommend ebenfalls auf der Steigstraße unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

