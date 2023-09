POL-GE: Versuchter Raub am Haltepunkt Hassel

Gelsenkirchen (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 03:10 Uhr sind zwei Gelsenkirchener auf dem Weg nach Hause Opfer eines Raubes geworden. Als sie sich zu Fuß auf der Hochstraße befanden, wurden sie von einer 6-7 köpfigen Gruppe mit Schlägen und Tritten angegriffen und ihnen Gegenstände entwendet. Ein 42-jähriger wurde dabei am Arm so schwer verletzt, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. ...

