Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto überschlägt sich, Insassen flüchten

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem außergewöhnlichen Unfall kam es am Sonntagmorgen in Gelsenkirchen Schalke. Gegen 05:40 Uhr bog ein VW-Polo mit zwei Insassen von der Overwegstraße nach links in die Florastraße ab. Dabei geriet der Wagen ins Gleisbett der Straßenbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Anschließend beobachtete ein Zeuge zwei Personen, die aus dem Auto krabbelten, sich kurz am Kofferraum zu schaffen machten und dann in Richtung Innenstadt flüchteten. Den Pkw ließen sie am Unfallort zurück. Dieser musste mit einem Kran geborgen werden. Bis zur Bergung musste der Schienenverkehr in dem Bereich eingestellt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 2029 365 2160 (Leitstelle) oder 0209 365 6200 (Verkehrskommissariat) zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell