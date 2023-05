POL-WOB: -Zeugenaufruf- "Trickdiebstahl im Seniorenpflegeheim Velpke"

Wolfsburg (ots) - Beim letzten Bundesliga-Spiel der Saison zwischen dem VfL Wolfsburg und Hertha BSC kam es am Samstagnachmittag in der Arena u.a. zum Abbrennen von Pyrotechnik in erheblichem Ausmaß. Tatverdächtige konnten ermittelt werden. Vor dem Spiel wurde während des Fanmarsches der Wolfsburger durch mehrere Teilnehmer Pyrotechnik in Form von Fackeln und ...

mehr