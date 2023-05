Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Glasscheibe an Bushaltestelle eingeworfen - Polizei sucht Opfer und Zeugen

Schöningen (ots)

Schöningen, Am Schloß

26.05.2023, 11.40 Uhr

Ein unbekannter Täter beschädigte am Freitagvormittag die Scheibe eines Bushaltehäuschens in der Straße Am Schloß in Schöningen, während zwei bisher unbekannte Jugendliche dort warteten.

Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie gesehen hatten, wie gegen 11.40 Uhr ein unbekannter Mann an der Bushaltestelle vorbeiging und plötzlich einen Stein gegen die Scheibe des Wartehäuschens warf. Die Scheibe wurde durch den Stein zerstört und die Scherben lagen bis auf die Fahrbahn weit verstreut. Zu diesem Zeitpunkt warteten dort zwei bisher unbekannte Jugendliche in dem Bushäuschen, die durch die Splitter der Glasscheibe getroffen wurden. Ob sie sich hierbei Verletzungen zugezogen haben ist derzeit unbekannt. Sie stiegen anschließend in die Buslinie 370 und fuhren in Richtung Helmstedt davon.

Im Anschluss an die Sachbeschädigung ging der unbekannte Täter in Richtung Innenstadt.

Die Ermittler bitten darum, dass sich die beiden Jugendlichen die in dem Wartehäuschen gesessen haben bei der Polizei melden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/951050 zu melden.

