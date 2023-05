Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Handtaschenraub - Polizei sucht zwei Zeuginnen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heßlinger Straße

24.05.2023, 19.30 Uhr

Die Polizei sucht zwei Zeuginnen zu einem versuchten Handtaschenraub, der sich bereits am vergangenen Mittwoch an der Heßlinger Straße ereignete.

Gegen 19.30 Uhr versuchte ein 34 Jahre alter Mann aus Braunschweig einer 19-Jährigen die Handtasche zu entreißen.

Der Versuch scheiterte und der 34-Jährige lief in Richtung Zentralen Omnibusbahnhof davon. Die 19-Jährige wandte sich an zwei Frauen, die sich um das Opfer kümmerten. Anschließend informierte sie die Polizei, die den Täter wenig später in der Kolpingstraße antreffen und festnehmen konnte.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen polizeilich bekannten 34 Jahre alten Mann aus Braunschweig. Er musste nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und dem Bereitschaftsrichter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die beiden Frauen, die sich um das Opfer gekümmert haben, aber auch weitere Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei in Wolfsburg zu melden. Telefon: 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell