POL-DO: Betrüger bestiehlt 90-Jährige in ihren eigenen vier Wänden - Polizei warnt und sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0948

Ein Betrüger hat eine 90-jährige Dortmunderin am Montag (2. Oktober) in ihren eigenen vier Wänden bestohlen. Die Polizei warnt vor den Maschen dieser Kriminellen und sucht noch Zeugen.

Gegen 11.15 Uhr hatte es an der Haustür der Frau in der Joseph-Cremer-Straße geklingelt. Als sie öffnete, sah sie sich ihren ersten eigenen Angaben zufolge einem Mann gegenüber, der angab, er arbeite für das Landesbauamt. Er müsse aufgrund von Bauarbeiten in der Straße die Wasserleitungen kontrollieren.

Die 90-Jährige ließ den Mann herein und musste ihn sodann durch das Haus führen, wo er vorgab mehrere Ventile zu prüfen. Schließlich ließ er in einem Badezimmer Wasser fließen und forderte die Frau auf im Keller die Wasseruhr zu prüfen. Nach einer halben Stunde verließ der Mann das Haus.

Im Nachgang stellte die Dortmunderin fest, dass ihr hochwertiger Schmuck gestohlen worden war. Sie rief die Polizei.

Diese sucht nun Zeugen, die im Bereich des Tatortes einen verdächtigen Mann beobachtet haben. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Mann mit einem Komplizen arbeitete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, dunkelblonde Haare und braune Augen, schmales Gesicht, auffällig gepflegte Hände, bekleidet mit dunkler Arbeits- oder Trainingsbekleidung.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Haustürbetrügern:

- Vergessen Sie niemals: Trickdiebe sind erfinderisch, wenn sie an Ihre Wertgegenstände kommen wollen! Klären Sie die Menschen - gerade ältere - in Ihrem Umfeld auf! Auch Sie können so helfen, derartige Taten zu verhindern. Sprechen Sie offen über die Maschen der Betrüger. Berichten Sie von den Geschichten, die die Betrüger erzählen.

- Besonders wichtig: Es ist Ihr gutes Recht fremde Menschen nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu lassen, wenn diese sich nicht angekündigt haben oder von Ihnen eingeladen wurden!

- Lassen Sie daher bei Fremden an der Tür - egal welches Anliegen sie haben - immer Misstrauen walten! Sei es ein Handwerker, den Sie oder gegebenenfalls Ihr Vermieter nicht angefordert haben, eine fremde Person, die um Hilfe bittet, aber dafür unbedingt Ihre Wohnung betreten möchte, oder ein Vertreter einer Behörde, den Sie nicht erwarten.

- Sollten Sie auch nur leise Zweifel an der Echtheit des Anliegens haben, lassen Sie diese Person nicht in Ihre Wohnung! Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn hinzu oder rufen Sie direkt die Polizei an unter 110.

- Sollte eine verdächtige Person bei Ihnen geklingelt haben, verständigen Sie bitte die Polizei unter 110 - egal, ob es zu einem Betrug gekommen ist oder nicht. Denn Betrügerinnen und Betrüger lassen nicht nach. Sie werden es in der Nachbarschaft oder in der Stadt weiter versuchen.

