POL-DO: Neuer Wachleiter in Huckarde: EPHK Rolf Luckner (58) übernimmt das Ruder von Egbert Gössing

Neuer Wachleiter in Huckarde: EPHK Rolf Luckner (58) übernimmt das Ruder von Egbert Gössing

Dortmund

Doch, ein bisschen fühle es sich schon an wie eine Heimkehr, sagt Rolf Luckner (58), als er über die Rückkehr an seine alte, neue berufliche Wirkungsstätte spricht. Der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) war bereits von 2008 bis 2021 als Wachdienstführer und Dienstgruppenleiter in der Polizeiwache Huckarde tätig - und tritt jetzt als neuer Wachleiter seit dem 4. Oktober das Erbe des nunmehr pensionierten EPHK Egbert Gössing an. "Diese Aufgabe reizt mich wirklich, denn ich kenne die Problemstellungen hier, ich kenne auch noch viele Kolleginnen und Kollegen", sagt Luckner. Zuletzt war er knapp drei Jahre lang als Dienstgruppenleiter auf der Polizeiwache Mitte tätig.

Natürlich ist und bleibt die Bekämpfung des Rechtsextremismus, seit vielen Jahren ein behördenstrategischer Schwerpunkt im Polizeipräsidium Dortmund, ganz oben auf der Agenda des neuen Wachleiters: "Das, was hier in den letzten Jahren in puncto Vernetzung mit der Zivilgesellschaft gelaufen ist, ist richtig gut." Eine von Menschenverachtung und Rassismus geprägte Ideologie dürfe schlichtweg nicht hingenommen werden, der Rechtsstaat bringe zurecht alle verfügbaren Kapazitäten auf, um diesen gefährlichen Teil des politischen Extremismus zu bekämpfen, ihn einzudämmen. Dieses Credo setzten die zahlreichen beteiligten Institutionen schon lange vorbildlich um, sagt Luckner anerkennend und lobt damit auch die Arbeit seines Vorgängers. "Aber", schränkt er ein, "das müssen und werden wir auch weiterführen. Das ist mindestens genauso wichtig wie die Erfolge, die wir schon erzielt haben. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und müssen wachsam sein. Und wir ziehen weiter alle gemeinsam an einem Strang."

Für den Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange ist das der exakt richtige Ansatz: Nicht nachlassen. Weitermachen. "Unsere Präsenz vor Ort, unser hoher Strafverfolgungsdruck und die zeitlich unbefristet eingerichtete Soko Rechts sind Grundpfeiler unserer erfolgreichen Arbeit im Kampf gegen den Rechtsextremismus", sagt er. Die Szene solle wissen, dass man sie im Wachbereich stets im Blick habe. Der Polizeipräsident: "Rolf Luckner bringt weit über ein Jahrzehnt Erfahrung im Wachbereich mit und ist daher der Richtige für die Position des Wachleiters. Natürlich tritt er in große Fußstapfen, denn Egbert Gössing hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Rolf Luckner wird sich dank dieser Vorarbeit schnell zuechtfinden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Abgesehen vom Kampf gegen den Rechtsextremismus will Luckner, dass die Polizei Dortmund auch in Zukunft so präsent und für die Menschen greifbar bleiben kann, wie sie es aktuell ist - und zwar von Hochhaussiedlungen über Veranstaltungszentren wie den Revierpark Wischlingen bis hin zu gutbürgerlichen Gegenden in Dortmund-Rahm.

Vor allem sensible Bereiche wie den Bärenbruch und dessen Umfeld nimmt Luckner auch in den Blick: "Die Menschen, die dort leben, haben ein Recht darauf, ohne Randale, Ruhestörungen oder Vermüllung zu leben." Darüber hinaus möchte er die Kooperation mit dem für Huckarde zuständigen Kriminalkommissariat 34 weiter intensivieren, ebenso wie die Kooperation mit dem Kommunalen Ordnungsdienst: "Wir werden außerdem die politischen Gremien konsequent mit einbinden."

Vor seinen Stationen in Dortmund-Mitte und in Huckarde war Rolf Luckner auch schon vier Jahre auf der Polizeiwache Körne und ein Jahr in der Polizeiwache Mengede tätig. Der verheiratete Familienvater zweier erwachsener Kinder ist gebürtiger Dortmunder.

