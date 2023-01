Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch

Einbruch in Gaststätte

Am Sonntagmorgen gegen 04.05 Uhr wurde in der Hauptstraße in Meßkirch in eine Gaststätte eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft brach ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Anschließend wurde in der Gaststätte ein Spielautomat aufgebrochen und ca. 2000 Euro Münzgeld entwendet. An dem aufgebrochenen Fenster und dem Spielautomaten entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meßkirch zu melden. Tel. 07575 2838

Sigmaringen

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Am Samstagvormittag, zwischen 11.15 Uhr und 11.55 Uhr, wurde auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Friedrich-List-Straße ein Pkw VW Golf angefahren, wobei ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand. Der Pkw wurde am hinteren linken Kotflügel durch einen Streifvorgang beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen zum Unfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden. Tel. 07571 1040

